HAI România! Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn







Duval Furniture este o afacere românească cu o tradiție de peste 80 de ani. Frații Ovidiu și Lucian Olar, creatorii brandului Duval, sunt invitații de săptămâna aceasta a podcastului ”Picătura de business”. Sunt doi tineri bihoreni care dezvoltă afacerea începută de bunic și consolidată de tatăl lor. În interviul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef la revistei Capital, aflăm care sunt secretele realizării unor scaune care te țin o viață, dar și de ce au ales cei doi frați să dezvolte și o afacere cu fructe.