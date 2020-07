Radiografia transportului în comun

Am făcut o radiografie a transportului în comun direct de pe teren. Se vede cu ochiul liber de ce avem traficul imposibil din București. Pentru că soluțiile alese n-au avut viziune și coerență peste tot. Am ales cele mai importante trasee de pe inelul median al Capitalei.Frecvența tramvaielor este prea mică pentru volumul de călători, acestea petrec prea mult timp așteptând să treacă intersecțiile, iar dezvoltarea inelului median a fost realizată incomplet, fără a se lua în calcul și mijloacele de transport în comun. Deși avem un depou modernizat, găsim pe trasee tramvaie care și-au depășit de mult durata de viață. Lucruri care trebuie să se schimbe urgent pentru a descongestiona traficul bucureștean! Vestea bună e că am găsit soluții la specialiști, știm de unde gasim resursele și vom putea să schimbăm lucrurile cu o nouă administrație și o nouă mentalitate.

