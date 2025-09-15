Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Mare tărăboi cu drona rusească! Atât de mare că îți vine să iei un împrumut de vreo 17 miliarde de euro pentru înarmare! Sau l-am luat deja?! Atât de mare încât nu s-a indignat nimeni că din octombrie se termină cu plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Atât de mare tărăboiul că n-a prea comentat nimeni decizia Înaltei Curți prin care s-a stabilit definitiv că judecătoarea Camelia Bogdan a fost parte din mecanismul “Binomului” SRI-DNA și a comis abuzuri în serviciu care au nenorocit și chiar au omorât oameni!

Toate "clonele" Sistemului au pus batista pe țambal și s-au ocupat să vorbească doar despre drona rusească, iar despre restul, mucles! Dar vorbesc Liviu Alexa, Robert Turcescu și Sorin Roșca Stănescu.