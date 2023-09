Drept la replică din partea ICR

În plus, domnului Taloș i-a fost atribuită coordonarea Biroului Limba Română, una dintre structurile care îndeplinesc misiunea instituțională și axă pentru dezvoltare instituțională aflată în centrul Strategiei ICR 2022-2026, respectiv organizarea cursurilor de limba română pentru străini atât în țară, cât și în străinătate, prin intermediul reprezentanțelor ICR. Afirmația domnului Taloș conform căreia

biroul de limba română are trei angajați pe când ICR are 140” este incorectă. Adevărul este că în noiembrie 2021, la finalul mandatului de președinte interimar al domnului Taloș, Biroul Limba Română avea un singur angajat, iar în prezent, ca urmare a eforturilor actualei conduceri a instituției de a reconstrui echipa, BLR are patru angajați.