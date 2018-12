DRAMĂ CUMPLITĂ pentru o mamă din România! Ar putea să-și piardă copilul, chiar de Sărbători. ACUZAȚIILE care i le aduce iubitul italian

O femeie riscă să fie închisă și să-și piardă copilul, după ce a fost acuzată de fostul iubit, un judecător din Italia, că nu l-a lăsat să-și vadă copilul pe care îl au împreună.





Femeia, care este angajată la RATB în țară, ar putea fi închisă chiar de Crăciun, din cauză că a încălcat măsurile privind încredinţarea minorului, potrivit Stirile Pro Tv.

Bărbatul spune că deși ar deține custodia exclusivă asupa băiețelului de 6 ani, nu se bucură de drepturile sale și declară că nu se mai înțelege cu mama, care a plecat din Italia acum cinci ani.

Femeia a izbucnit în plâns, marți, implorându-i pe judecători să nu o trimită la închisoare.

„Chestiunea cea mai gravă este că acest copil mi-a fost încredinţat acum an şi jumătate pe cale exclusivă, şi nu pot să execut aceasta sentinţa şi să îl văd pe fiul meu nici măcar un minut. Unica sărbătoare pe care am petrecut-o împreună acasă la mama, sub supravegherea mamei, ca şi cum aş fi un delincvent”, a declarat tatăl copilului, Domenico Falco.

