Drake, filmat în ipostaze intime. Videoclipul e viral în toată lumea

Drake este, din nou, în centrul atenției. ​Sute de mii de oameni au căutat în ultimele zile pe internet un videoclip care a apărut inițial pe X, fostul Twitter, în care rapper-ul se masturbează. La câteva zile de la publicare, videoclipul a fost șters de X și platforma a blocat temporar opțiunea de a putea căuta imagini sau videoclipuri cu numele artistului.

Videoclipul cu Drake a ajuns viral

Filmarea cu Drake în timp ce se masturbează a strâns peste 27 de milioane de vizualizări și peste 260.000 de like-uri în 19 ore de la publicare. Rapper-ul a refuzat să dea declarații, dar a postat o poză cu el din avionul său privat. Videoclipul a fost făcut tot în avion, potrivit The Independent.

A fost implicat și în alte scandaluri

Rapper-ul a mai fost implicat într-un scandal monstru, fiind acuzat că a facut lucruri interzise cu o minoră. Acesta ar fi sărutat-o și pipăit-o chiar în timpul unui concert. Totul a pornit după ce adolescenta a fost urcată pe scenă și a fost sărutată de Drake pe gât. „Ți-am spus că îmi place părul tău, nu?”, a întrebat-o artistul.

„Nu știu dacă ar trebui să mă simt vinovat sau nu, dar m-am distrat. Îmi place senzația pe care o am atunci când îți simt sânii lipiți de pieptul meu. Vreau să-ți mulțumesc”, i-a spus Drake tinerei în timp ce aceasta se afla pe scenă.

Cine este Drake

Aubrey Drake Graham, cunoscut sub numele de scenă Drake, este un rapper, cântăreț, textier, producător și actor canadian. El a apărut și într-o dramă adolescentină, serial de televiziune Degrassi: The Next Generation la începutul anilor 2000. Intenția de a urma o carieră de rapper a apărut în 2007, după lansarea mixtape-ului său de debut, Room for Improvement. Acesta a lansat alte două proiecte independente, Comeback Season și So Far Gone⁠(d), înainte de a semna pentru casa de producție a lui Lil Wayne, Young Money Entertainment, în iunie 2009.

Artistul a lansat albumul său de debut Thank Me Later, în 2010, care a devenit numărul unu pe US Billboard 200 și a fost în curând certificat cu platină de Recording Industry Association of America (RIAA). Următoarele două lansări au fost Take Care (2011) și Nothing Was The Same (2013). Acesta a avut o relație de câțiva ani cu Rihanna.