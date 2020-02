Iubita lui Dragnea a postat, cu ocazia Dragobetelor, o fotografie în care se află o poză în ramă alături de iubitul său, în dreptul căreia a scris un mesaj emoționant.

„Love is patient, love is kind. (..)

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails”, a scris Irina Tănase în mediul online.

Irina Tănase a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice şi s-a făcut remarcată după ce a participat ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013.

La câteva luni, tânăra a fost angajată ca secretar de cabinet la Ministerul Dezvoltării, condus la acea vreme de Liviu Dragnea. La scurt timp, cei doi s-au implicat într-o relație amoroasă.

