Dragonul și Podul (parabolă)

Privirile sunt ațintite spre Comisia Europeană, cu întrebarea dacă mai deține controlul asupra deciziilor privind Rusia. Al 19-lea pachet de sancțiuni de la începutul agresiunii Moscovei împotriva Ucrainei nu mai este, cel puțin pentru moment, pe masa discuțiilor, a declarat un diplomat european. Dosarul a dispărut de pe agenda COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți), în timp ce președintele SUA, Donald Trump, și executivul european intensifică presiunile asupra Slovaciei și Ungariei pentru a-și diminua dependența de petrolul rusesc.

COREPER intervine de regulă atunci când grupurile de lucru ale Consiliului ajung într-un blocaj sau, dimpotrivă, reușesc să finalizeze un acord. Capitalelor europene li s-a transmis luni, 15 septembrie, târziu, că nu există deocamdată un termen pentru prezentarea sancțiunilor. În Parlamentul European, situația rămâne complicată, iar purtătorul de cuvânt al Comisiei a refuzat orice comentariu.

În condițiile actuale două grupuri politice, Patrioții pentru Europa și Stânga, au depus moțiuni separate de neîncredere împotriva președintelui Comisiei Europene pe 10 septembrie, la miezul nopții, notează Politico. Aceste moțiuni au fost depuse la câteva ore după ce Ursula von der Leyen a susținut discursul său despre starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni de la ultimul vot de încredere, pe care l-a câștigat.