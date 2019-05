Ce ştie Dragnea despre sentinţa de pe 27 mai? Mesaj ciudat: „Eu nu mai am de mult timp emoții.” Breaking news

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a oferit marţi primele reacţii după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au anunţat luni că la 27 mai vor pronunţa o decizie definitivă în dosarul în care acesta este acuzat că a angajat secretare PSD la Protecţia Copilului din Teleorman, fără ca respectivele să lucreze cu adevărat pentru instituţie în cei 8 ani şi jumătate.





Amintim că verdictul magistraţilor va fi dat înainte de termenul din 5 iunie, la care va veni, după patru amânări, şi decizia Curţii Constituţionale a Româniee, în cazul completurilor specializate. Liviu Dragnea a contestat sentinţa de 3 ani si 6 luni de închisoare cu executare, motivând că aceasta nu a fost dată de un complet specializat pe fapte de corupţie.

„Eu nu mai am de mult timp emoții. În primul rând nu am emoții pentru ca sunt complet nevinovat. Ce va decide instanța, vom vedea. Nu poate nimeni să oprească speculațiile cu aceste coincidențe, în aceeași zi CCR trebuia să judece o speță constituțională destul de clară. Înalta Curte, la fel.

Vom vedea pe 27 mai. Nu mai e cazul să fac eu o legătură între sentință și data alegerilor pentru că s-au tot făcut și or să se tot facă. Am văzut pe multe site-uri care legau sentința de rezultatul votului. Am observat că de o perioadă de timp nu se mai feresc.

Își asumă faptul că sunt decizii politice. Nu se mai vorbește de decizii bazate pe probe, care nu există, care trebuie să țină cont de lege, de Constituție”, a declarat Liviu Dragnea la Adevărul Live.

O decizie în cazul lui Liviu Dragnea nu ar mai putea fi atacată chiar dacă o judecătoare din complet urmează să iasă la pensie la 1 iunie. Sentința rămâne în picioare, chiar dacă unul dintre judecătorii din complet se pensionează și nu semnează motivarea, în situația în care Liviu Dragnea ar fi condamnat definitiv în data de 27 mai, în dosarul angajărilor definitive de la DGASPC Teleorman, au explicat surse juridice, pentru Newsweek România.

Marele regret al lui Nicolae Ceausescu, inainte de MOARTE! Nu a apucat: Acum ma TERMINA el

Pagina 1 din 1