Greșeala fatală a lui Dragnea. Avocatul fostei sale soții dezvăluie strategia prin care liderul PSD putea scăpa de condamnare

Avocatul Toni Neacşu, avocatul care a reprezentat-o pe Bombonica Prodana în dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat, face o declarații explozive despre mutările liderului PSD.





Potrivit lui Neacşu, liderul PSD ar fi avut posibilitatea să scape de condamnare, dar a refuzat soluţia propusă.

„Liviu Dragnea avea o solutie aproape sigura prin care scapa de executare. Fapta retinuta in sarcina dumnealui este definitia prin excelenta a traficului de influenta politica, adica aceea fapta prin care, prin folosirea functiei de conducere dintr-un partid, se creeaza un avantaj patrimonial (salarii nemeritate) unor terte persoane.

I s-a prezentat aceasta varianta. Din pacate, schimbarea incadrarii juridice in aceasta fapta, care ar fi fost prescrisa si astfel ar fi scapat, nu a fost acceptata, chiar de dumnealui, ca varianta de aparare. E singurul meu motiv de nemultumire in ce priveste strategiile de aparare in acest dosar, in care Bombonica Prodan a fost achitata curat si va primi banii inapoi pe care deja i-a achitat drept prejudiciu iar Sefu Olguta a primit 1 an cu suspendare, de la cei 3 initiali, fiind achitata pentru abuz in serviciu (ele fiind clientele mele).

In rest, din acest dosar raman cu lamurirea la CCR a definitiei abuzului in serviciu, a constatarii nelegalitatii completelor de 5 judecatori si poate, vom vedea, si a nelegalitatii completelor nespecializate. Dosar greu, dar frumos si motivant”., a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare de completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sentința este definitivă. Astfel, judecătorii au menținut condamnarea din prima instanță. Totodată, Liviu Dragnea trebuie să plătească 23.414 lei despăgubiri civile.

Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid (PSD) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

