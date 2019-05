Dragnea, sensibilizat de rugămințile Mirelei Vaida. Va modifica o lege. Proiectul vizează toate mămicile

Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a luat angajamentul că va rezolva problema care o supără pe prezentatoarea Mirela Vaida. Acesta a depus deja un proiect de lege.





Liviu Dragnea i-a promis Mirelei Vaida că va modifica legea potrivit căreia mamele care primesc indemnizaţie de creştere a copilului nu pot avea şi alte venituri. Acesta a prezentat o iniţiativă legislativă în acest sens.

„Lucrurile sunt deja rezolvate. Ce aţi spus acolo e de foarte mult bun simţ. E şi de logică socială, dar şi de logică economică. Am depus deja acest proiect de lege. Mâine va intra în procedură parlamentară. Va fi adoptat până la sfârşitul sesiunii parlamentare, şi anume: mămicile care primesc indemnizaţie vor avea voie să desfăşoare activităţi independente, drepturi de autor, agricultură, piscicultură, silvicultură, activităţi care nu implică îndepărtarea mamei de copil. Statul nu pierde nimic. Nimeni nu e perfect. Noi aşa am gândit legea, am dublat şi alocaţiile, am acordat şi această indemnizaţie. Asta ne-a scăpat, o recunoaştem.”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Mirela Boureanu Vaida a scris, într-o postare pe Facebook, că este foarte nemulțumită din cauza faptului că nu mai poate primi indemnizația de creștere a copilului dacă efectuează și alte activități.

Forma actuală a legii nu permite ca mamele care stau acasă cu copiii să facă bani și din alte surse, așa cum este cazul vedetei, de la cântări sau spectacole de teatru.

Mirela Vaida și-a exprimat nemulțumirea pe Facebook.

„Statule, lasa mamele sa munceasca si sa castige bani, chiar daca primesc indemnizatie de crestere a copilului! Vad ca tot cauti solutii sa sporesti natalitatea!! Iti spun eu, mama a 3 copii mici, dintre care ultimul are 4 saptamani, ca nu ma ajuti deloc! De ce? Pentru ca ma ameninti ca imi iei indemnizatia aia, si asa foarte mica in raport cu cat am cotizat eu la stat in ultimii ani, daca accept cumva sa cant la un eveniment privat, sa prezint un spectacol sau o emisiune ori sa joc la teatru!

Nu am voie nici sa postez o reclama la un produs comercial pe conturile mele de social media, pentru ca nu pot incasa bani. Asa ca stau acasa. Si tu pierzi, si eu pierd! Pentru ce? Da-mi indemnizatia care mi se cuvine dar lasa-ma sa si muncesc in timpul asta! Eu platesc impozit pe venituri, deci tu castigi! Tu ma tii activa, ma faci sa ma simt utila, frumoasa, importanta, fericita, ma lasi sa si castig bani legal pentru a-mi creste copiii si toata lumea e fericita!

Stii cate oferte am refuzat pana acum? Nu e pacat? Si daca ajungem la o intelegere, pe cuvant ca il fac si pe al 4-lea!! Nu asta iti doresti? Gandeste-te !! Mamele, chiar daca au de crescut copii, nu-si pierd calitatea profesionala! Unele chiar vor si pot sa munceasca, fara sa le pui mereu sa aleaga!! Fii prietenul lor, nu dusman!!”, a scris Mirela Boureanu Vaida pe contul ei de Facebook.

