Demisia lui Dragnea a fost confirmată! Breaking news în PSD după rezultatele slabe de la alegeri

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat la ieșirea din sediul PSD că este convinsă că Liviu Dragnea își va asuma rezultatul și își va da demisia.





„Să vedem cifrele finale, nu este un succes. Eu cred că trebuie făcută o analiză serioasă a situaţiei. De subliniat unde sunt greşelile foarte serioase”, a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Întrebată dacă Liviu Dragnea ar trebui să îşi dea demisia, Andronescu a răspuns ferm: „Eu cred că va face lucrul acesta”. Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, la închiderea secţiilor de votare, că îşi asumă responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta în şedinţa Comitetului Executivului Naţional.

Amintim că şi vicepresedintele Partidului Social Democrat, Marian Oprisan, a solicitat demisia URGENTĂ a lui Liviu Dragnea la finalul alagerilor de duminică. De asemenea, demisia liderului PSD mai este cerută și de primarul Brăilei, Marian Dragomir.

„Dragnea, demisia! Un partid mare trebuie să fie condus de un preşedinte fără probleme de imagine, care să nu ostilizeze românii împotriva propriului partid. Eu i-am solicitat demisia lui Dragnea încă din septembrie 2018, în repetate rânduri, pentru că a reuşit să aducă ostilitate unui partid întreg prin măsurile pe care le-a luat. Astăzi nu a fost neapărat un vot împotriva PSD, ci un vot împotriva preşedintelui PSD, Liviu Dragnea.

Din păcate, prin măsurile pe care le-a luat, prin faptul că s-a vorbit doar de legile justiţiei, a ostilizat întreaga populaţie a României. Lucrul acesta noi l-am menţionat în nenumărate rânduri, inclusiv la conferinţa de alegeri care a avut loc la Brăila şi am avut un mesaj foarte tranşant şi atunci şi acum am la fel.”, a declarat Marian Dragomir.

Din corul celor care l-au criticat pe Dragnea n-a lipsit nici Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, care a transmis un mesaj pe Facebook: „(...) Am fost jigniti ca am fi pucisti, tradatori, ca am pactizat cu statul paralel. Toate niste inventii, pentru a ascunde realitatea : oamenii isi doreau o alta agenda publica axata pe nevoile cetatenilor.

Nu interpretati ca as incerca sa infig cutitul in spatele unui om aflat in necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc functii politice, nu vreau sa critic intr-un moment greu, dar nu pot ignora faptul ca in urma cu aproape un an de zile am previzionat ruptura conducerii PSD de ceea ce gandesc cei mai multi romani.

Au urmat luni grele, in care mi-am suportat pedeapsa pentru ca am indraznit sa vorbesc. Cred cu tarie ca ar fi fost cu totul altfel ziua de azi, daca se luau in seama aceste semnale de alarma si se refacea legatura cu romanii.

Acum, pericolul este ca stanga romaneasca sa dispara asa cum, acum aprope 20 de ani, a disparut un partid istoric - PNT-CD.

Este o vorba in popor : a pune batista pe tambal. Acum aproape un an, Cex-ul si liderul partidului asta au facut. La PSD s-a intors piramida partidului cu varful in jos si tot partidul a depind de lider.

Romanii nu au fost atat de mult impotriva partidului, cat au fost impotriva conducerii.

Nu doresc sa cada capete : de obicei, cei care pierd pleaca atunci cand exista onoare fata de colegii de partid si fata de tara. Macar atat sa dam Romaniei : minimum de onoare cetateneasca. Noi putem disparea ca partid, putem disparea ca oameni politici dar Romania trebuie sa ramana o natiune demna si puternica!”

