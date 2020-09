În prim-plan apare un mesaj din exterior, care a fost transmis ca un semn al dragostei ce-i leagă de Irina Tănase, partenera fostului lider social-democrat.

Cu toate că între cei doi există o diferenţă ca între un părinte şi copilul său, iubita lui Dragnea a declarat recent la Antena 3 că gura lumii nu le afectează relaţia.

Amintim că Irina Tănase are 27 de ani, iar Liviu Dragnea 57, dar în ciuda deceniilor care sunt între ei, tânăra susţine că momentele grele i-au întărit pe ambii.

„Ne-au legat multe lucruri. Cred că cel mai mult ne-au legat momentele dificile. Cred că acestea au sudat cel mai mult relația.

Noi ne înțelegem foarte bine, ne completăm. Evident că voi fi atacată pentru afirmațiile pe care le fac prin prisma diferenței de vârstă.

Deja știm cu toții că există o diferență de vârstă și toată lumea o să comenteze asta. Nu am o problemă. Chimia care există între doi oameni nu poate fi explicată.”

Există o explicaţie şi pentru cei care sunt curioşi de ce a rămas Irina Tănase alături de Dragnea chiar şi după ce el a fost închis la penitenciarul Rahova:

„Dragostea și faptul că eu știu că Liviu este nevinovat”, a completat partenera celui închis după condamnarea din dosarul angajărilor de la DGASPC Teleorman.

Parcă pentru a închide gura tuturor celor care le contestă iubire prin prisma diferenţei de vârstă, Irina Tănase a mai lansat un anunţ foarte important:

„Da, ne vom căsători. Am vorbit de asta și înainte de condamnare. Noi am discutat subiectul acesta și probabil că se va și întâmpla la un moment dat. Am vorbit și despre copii.”

Ineditul cuplu şi-a făcut planuri şi cu privire la momentul mult aşteptat de Dragnea, familia, apropiaţii şi susţinătorii acestuia: eliberarea de la Rahova.

„Probabil primul lucru pe care îl vom face va fi să mergem acasă și să sărbătorim momentul împreună cu copiii.

Nu pot să mă bucur de un weekend la munte sau la mare știind că el stă acolo și se chinuie.

Și cu atât mai mult în această perioadă cu durerile pe care le are și uneori nici nu poate să vorbească”, a mai spus Irina Tănase.

sursa: antena3.ro