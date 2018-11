Gata, Dragnea a făcut MARELE ANUNȚ! Se coace REMANIEREA MINIȘTRILOR la foc mic. Pe cine susține șeful PSD

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut un anunț crucial în legătură cu subiectul remierii unor miniștri, dar și despre ce poziție are față de ministrul Justiției, Tudorel Toader.





Dragnea a precizat că săptămâna viitoare se va organiza o nouă ședință a Comitetului Executiv Național al PSD, în care ar urma să se discute și subiectul remainierii unor miniștri.

„Am discutat că vom face săptămâna viitoare acest Comitet Executiv, după ce se întoarce şi doamna prim-ministru, împreună cu ceilalţi colegi ne vom pune de acord şi vom stabili ziua exactă când va fi acest CEx”, a declarat Dragnea.

Întrebat despre zvonurile potrivit cărora nu îl mai susține pe Tudorel Toader în fruntea ministerului Justiției, Liviu Dragnea a spus răspicat: „Nu e adevărat, eu îl susţin”.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că propunerile de remaniere nu vor face referire la nume, ci la activitatea ministerului.

„Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern”, a declarat Dăncilă.

