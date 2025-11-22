Dr Simedrea Caius Voicu, Medici’s, la Gala Capital „Nu poți face medicină fără echipă”

Inaugurat acum un an, spitalul MedLife Medici’s din Timișoara reprezintă una dintre cele mai importante investiții private în domeniul medical din ultimii ani. Încă de la început, și-a asumat misiunea de a deveni un reper pe harta euroregională a medicinei - o misiune ambițioasă, susținută prin tehnologie de ultimă generație, infrastructură modernă și, mai presus de toate, o echipă medicală de elită.

Secția de Obstetrică-Ginecologică din cadrul Medici’s a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru profesionalism și rezultate remarcabile în chirurgia robotică ginecologică” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

