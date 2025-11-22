Dr Grigore Tinică, la Gala Capital „Pacientul este mereu în centrul deciziilor”

Cu peste 10.000 de intervenții realizate și numeroase proceduri introduse în premieră la nivel național și regional, profesorul dr. Grigore Tinică este unul dintre cei mai apreciați chirurgi cardiovasculari din România. Contribuția sa depășește cu mult sala de operație: domnul profesor s-a implicat în managementul instituției, în dezvoltarea infrastructurii și, nu în ultimul rând, în formarea noilor generații de medici - consolidând astfel un întreg ecosistem al excelenței medicale.

Dr. Grigore Tinică a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru modernizarea și dezvoltarea chirugiei cardiovasculare” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.