Dr Doina Hrehoreț, la Gala Capital „Femeile în chirurgie aduc empatie”

Dr. Doina Hrehoreț este singura femeie chirurg din România care efectuează transplanturi hepatice și una dintre foarte puținele din Europa de Est cu această competență. Performanța sa nu este doar o reușită personală, ci o dovadă că medicina nu are gen - are doar competență, disciplină, curaj și un respect profund pentru viață.

Dr. Doina Hrehoreț a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru pionierat feminin în transplant hepatic în România" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".

