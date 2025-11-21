HAI România!

Dr Doina Hrehoreț, la Gala Capital „Femeile în chirurgie aduc empatie”

Dr. Doina Hrehoreț este singura femeie chirurg din România care efectuează transplanturi hepatice și una dintre foarte puținele din Europa de Est cu această competență. Performanța sa nu este doar o reușită personală, ci o dovadă că medicina nu are gen - are doar competență, disciplină, curaj și un respect profund pentru viață.

Dr. Doina Hrehoreț a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru pionierat feminin în transplant hepatic în România” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”