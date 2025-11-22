Dr Daniela Ene, kinetoterapeut „Încercăm să lăsăm domeniul mai util pe mai departe”

Cu o experiență impresionantă în osteopatie, doamna dr. Daniela Ene, medic kinetoterapeut în cadrul Spitalului Clinic Sf. Maria, este unul dintre promotorii acestei abordări terapeutice non-invazive în România. Are peste 25 de ani de activitate în spital și 11 ani de practică în osteopatie, perioadă în care a ajutat nenumărați pacienți și, în același timp, a format generații noi de specialiști.

Prin cursurile pe care le susține, transmite mai departe tehnici și cunoștințe care demonstrează că organismul poate fi tratat eficient, rapid și într-un mod plăcut. Dr. Daniela Ene a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanțe deosebite în promovarea osteopatiei în România" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".

