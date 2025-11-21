Dr Dan Mitrea, Neuroaxis „Reușim să diagnostică și să tratăm afecțiuni complexe”

Medic neurolog cu supraspecializare în neuro-oncologie, dr. Dan Mitrea a pus bazele Neuroaxis, o clinică privată unică în România, dedicată exclusiv afecțiunilor neurologice - afecțiuni care, potrivit estimărilor globale, vor avea cel mai mare impact asupra populației până în 2030. Împreună cu o echipă extinsă de specialiști, a dezvoltat trasee integrate pentru abordări multidisciplinare, în special pentru pacienții cu afectare neurooncologică și neurocognitivă, precum cei diagnosticați cu boala Parkinson.

Dr. Dan Mitrea a primit din partea Revistei Capital și a companiei STADA România „Premiul pentru abordare inovatoare în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor neurologice” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. STADA România este parte a grupului internațional STADA Arzneimittel, una dintre cele mai importante companii farmaceutice globale, cu o istorie de 130 de ani.

