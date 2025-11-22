HAI România! Dr Dan Gabriel Gruia, la Gala Capital „Visul nostru este ca România să fie mai sănătoasă”







Când a imaginat clinicile de stomatologie și implantologie dentară, fondatorul lor, Dr. Dan Gabriel Gruia, le-a gândit ca pe un „Vis Românesc” construit pe trei piloni esențiali: competență, integritate și meritocrație. Un vis care s-a materializat prin investiții consistente în tehnologie, în infrastructură și, cel mai important, în oamenii care alcătuiesc echipa - profesioniști dedicați, care pun pacientul în centrul fiecărui gest medical.

Dr. Dan Gabriel Gruia, fondator Prodent Dr. Gruia, a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanță în stomatologie modernă revine clinicilor” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.