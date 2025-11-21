Dr Corneliu Dan Blendea „Trebuie să aducem medicina mai aproape de oameni”

Dr. Corneliu-Dan Blendea, Președinte al Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie, a inițiat un proiect amplu, cu impact național: construirea unei rețele integrate de recuperare medicală. Planul vizează colaborarea dintre centrele universitare, spitalele județene și stațiunile balneare ale României - o punte necesară între cercetare, practica clinică și potențialul balnear uriaș pe care îl avem.

Este o viziune care poate repoziționa România pe harta recuperării medicale moderne. Dr. Corneliu-Dan Blendea a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în dezvoltarea infrastructurii naționale integrate de recuperare medicală” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

