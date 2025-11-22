HAI România! Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat







Sub conducerea prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Colegiul Medicilor din România traversează o etapă esențială de modernizare. Este un proces prin care instituția urmărește să recâștige încrederea profesioniștilor în propriul lor for de reprezentare, dar și să-și consolideze capacitatea de a formula și promova politici publice bazate pe dovezi clinice și pe realitățile economice ale sistemului de sănătate.

Această transformare se construiește prin transparență, prin comunicare publică deschisă și prin consultări continue cu colegiile teritoriale - un demers amplu, necesar și curajos.

