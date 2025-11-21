HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național și european. Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei, dezvoltată în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Avansată pentru Medicină Experimentală - CEMEX.

Dr. Bogdan Tamba a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru leadership vizionar în cercetare” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Alina Marinescu, Catena, la Gala Capital „De 25 de ani, avem aceeași misiune”
Alina Marinescu, Catena, la Gala Capital „De 25 de ani, avem aceeași misiune”