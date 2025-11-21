Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național și european. Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei, dezvoltată în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Avansată pentru Medicină Experimentală - CEMEX.

Dr. Bogdan Tamba a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru leadership vizionar în cercetare" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".