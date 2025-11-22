HAI România! Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”







În acest an, prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a scris istorie: a devenit primul medic de familie din România ales în Comitetul Executiv al filialei europene a Organizației Mondiale a Medicilor de Familie (WONCA). Este o recunoaștere internațională care validează ani de dedicare, formare și leadership - și arată încă o dată că medicina de familie este coloana vertebrală a sistemului de sănătate.

Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în medicina de familie din România" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.