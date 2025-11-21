Dr Alexandra Bocioagă „Tindem toți spre perfecțiune, iar tehnologia ne ajută în această direc

România se numără astăzi printre primele țări europene care folosesc sistemul robotic ROSA în chirurgia ortopedică, iar acest lucru se datorează intervențiilor realizate la Constanța. Spitalul Clinic Județean a devenit un adevărat centru de excelență la nivel național, consolidându-și statutul prin modernizări importante, extinderea infrastructurii critice și investiții în echipamente medicale de ultimă generație.

Echipa de la Spitalul Clinic Județean Constanța a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru pionierat în chirurgie ortopedică cu precizie milimetrică” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

