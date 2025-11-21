Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Institutul Matei Balș are o istorie impresionantă, întinsă pe mai bine de două secole, și a fost prima unitate sanitară de stat din România certificată pentru calitatea serviciilor. Totuși, în noiembrie 2024, când dr. Marinescu a preluat conducerea, instituția avea o datorie de peste 4 milioane de euro. Ei bine… povestea nu se termină aici, ci începe spectaculos: în doar 11 luni, împreună cu echipa institutului, această datorie a ajuns la zero.

Astăzi, Matei Balș este unul dintre cele mai performante exemple de dezvoltare din sistemul public, cu accent pe accesibilitate, modernizare și calitate reală a actului medical. Asist. Univ. Dr. ADRIAN MARINESCU, Manager Institulul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanță remarcabilă în managementul sanitar de stat” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.