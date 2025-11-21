HAI România! Dr Adela Dimitriade, la Gala Capital „Echipa din spatele premierei medicale este extraordinară”







La începutul acestui an, Dr. Adela Dimitriade și echipa de la Spitalul Universitar de Urgență București au realizat prima embolizare arterială tiroidiană din România. Această reușită confirmă un adevăr pe care îl vedem adesea în medicină: progresul real apare acolo unde există încredere, perseverență, curaj și deschidere către nou. Iar în cazul doamnei doctor, autenticitatea a fost - și rămâne - o forță extraordinară.

Dr. Adela Dimitriade a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru progrese remarcabile în modernizarea tratamentului tiroidian îi revine doamnei" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".

