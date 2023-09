Dosarul Halep dezbătut de presa americană. Românca văzută cu ochii celorlalte jucătoare

Dosarul Halep a fost analizat și întors pe toate părțile de un jurnalist al publicației americane Sports Illustrated. Autorul, jurnalistul Jon Wertheim, senior-editorul publicației, a dorit să afle care este punctul de vedere al celorlalte jucătoare de tenis despre acest caz de dopaj. Cea mai vehementă a fost Serena Williams care a criticat-o foarte dur pe Simona Halep.

Însă, așa cum reiese din articol, nici celelalte sportive întrebate nu au o părere foarte bună despre româncă. În opinia lor, Simona Halep a trișat și a obținut „bani murdari” din sport.

„Am auzit că mai multe jucătoare din WTA împărtășesc opinia Serenei Williams. Multe dintre jucătoare care au pierdut în fața româncei se întreabă dacă nu cumva ea era dopată. În plus, o acuză că în acel an 2022 a câștigat bani murdari pentru clasarea în top 10 WTA”, se arată în articolul jurnalistului american.

Potrivit acestuia, WTA oferă bani în plus unei jucătoare care încheie anul în Top 10. Iar acum, celelalte jucătoare se întreabă dacă nu cumva românca a jucat murdar scris senior-editorul publicației. Iar suspiciunile acestora, nu au legătură, scrie jurnalistul, cu faptul că au pierdut în fața româncei.

Pe de altă parte, Jon Wertheim este de părere că este nevoie de mai mult respect și reținere în comentarii. Cel puțin, arată senior-editorul Sports Illustrated, până când verdictul va deveni final.

El arată că, în cele din urmă, s-ar putea dovedi că a fost vorba doar de contaminarea unui supliment. Așa cum susține Simona Halep. Caz în care, nu poate fi distrusă reputația unei sportive, chiar dacă în prima fază a fost sancționată cu suspendare.

Dosarul Halep, analizat de jurnalistul Sports Illustrated. Jon Wertheim este de părere că problemele româncei au început odată cu colaborarea cu Patrick Mouratoglou. În opinia sa, antrenorul ar trebui să răspundă pentru problemele jucătoarei. Mai ales că acesta i-a impus echipa cu care să colaboreze.

„Trebuie să vorbim și despre Patrick. Antrenorii dau interviuri și sunt lăudați când jucătorii lor au succes. Este OK. Dar ar fi corect să fie trași la răspundere când jucătorii lor au probleme. În 2022, Simona Halep a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou”, a scris jurnalistul american.

În articolul care analizează dosarul Halep se arată cum jucătoarea din România și-a schimbat echipa și a renunțat la vechii colaboratori. Simona Halep s-a lăsat pe mâna lui Mouratoglou. Iar consecințele au fost negative. Analiza publicației americane enumeră problemele cu care s-a confruntat jucătoarea din România. Mai mult, lasă să se înțeleagă faptul că Mouratoglou nu ar fi străin de toate acestea.

„Fără să stea pe gânduri, Simona și-a schimbat întreaga echipă, a renunțat la oameni care erau lângă ea de mulți ani. Ce a urmat? Un atac de panică la French Open, pentru prima dată în carieră, înfrângere în turul 1 la New York și testul pozitiv. Plus o operație, plus un divorț. Cam multe în viața unei sportive recunoscute pentru modul calculat în care și-a construit cariera”, concluzionează Sports Illustrated.