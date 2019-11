Dezvăluiri cutremurătare au fost făcute în cadrul unei ședințe de judecată care a durat aprope 4 ore la Judecătoria Sectorului 1. Toți cei 7 protestatari implicați în lovirea celor doi jandarmi, Cristian Felega și Ștefania Nistor, lăsați în urmă de colegii care se retrăgeau, plus tânărul care a furat arma și-au recunoscut vina. Cinci persoane sunt judecate pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, unul pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar altul, pentru uz de armă fără drept.

Inculpații L. Ilie, C. Tănase, T. Sutoriu, I. Cojoacă, C. Dobre, D. Dumitru și M. Cristoloveanu au recunoscut în fața instanței că au greșit. „Regret enorm pentru ce s-a întâmplat în acea seară!”, „Îmi pare rău pentru ce am făcut!”, „Regret fapta făcută, îmi cer scuze tuturor”, „Îmi cer iertare față de toți cei de aici, afirm încă o dată că regret tot ce am făcut”, au declarat huliganii din Dosarul 10 august, potrivit Ziare.com.

În deschiderea ședinței, procurorul a fost cel care a vorbit primul și care a cerut condamnarea inculpaților pentru toate infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată, iar pedepsele să fie cu suspendare, aspect agreat și de avocații inculpaților.

Mai mult, avocații victimelor vor 100.000 de euro daune morale. Șocul suferit în Piața Victoriei a persistat, a declarat mama Ștefaniei Nistor.

„S-a refăcut fizic într-o perioadă de două săptămâni, însă frica a persistat mai mult, câteva luni. Mai ales când pleca singură pe stradă sau la serviciu. A plecat odată la magazin, iar oamenii din autobuz au început să o scuipe și să o jignească. A fost filmată și pe telefoane, pe Facebook. Au agresat-o. De două ori știu eu. Când a fost scuipată în autobuz spunea: ‘Nu am făcut rău la nimeni. Ce au cu mine?’, se intreba. A suferit în mod evident (…) Inclusiv în presă au fost vehiculate știri, când a ieșit din spital. Că nu a fost lovită, ca și-a pus silicoane, că și-a mărit sânii. Asta spuneau televiziunile. S-a simțit extrem de jignită de aceste comentarii”, a declarat mama jandarmeriței agresate, potrivit Ziare.com.

