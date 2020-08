Fondatorul Academiei Cațavencu a spus în emisiunea „Dosare de presă” că fiul său mai mare a fost lovit în piept de o grenadă, în Piața Victoriei, în ziua de 10 august, 2018.

Liviu Mihaiu consideră că „jandarmii trebuiau să se ducă după ăia care erau cu treabă, îi izolezi și nu duci după puștii cu biciclete, care țipă și ei „UE PSD!””.

„Am văzut și ce a însemnat să ataci Piața Victoriei, 10 august, șamd. Eu am atacat foarte tare Jandarmeria atunci, pentru că fi-miu cel mare a venit cu o grenadă în sacoșă, care i s-a spart în piept. A sărit pe jos. El e un tip foarte cool. A fost cu maică-sa în Piața Universității, în 1990, pe umeri, era mic pe umeri, deci avea memoria. Și s-a dus în față cu jandarmii. Am și poză cu el. Și a venit cu grenada. Când m-am dus la TVR, am făcut un scandal monstru, pentru că, îți spun și de ce.

Eu am fost 9 zile în Piața Universității, 2012, când jandarmii când veneau (altă gardă de jandarmi, decât asta din 10 august), când veneau agresiv spre noi, „Domnul Mihaiu, dați-vă un pic la o parte, vă rog eu frumos”. Știi cu cine s-au bătut ei, în 2012? Cu ultrașii. Am fost acolo. Am transmis. Dar n-au luat bătaie intelectualii cu ochelari și cu goarna din piață. Că știi ce strigau, „Jos Băse, Mai bine Monarhie”. Era un moment. ”Arafat, Araft VS Băse Beat”.

Și atunci s-a spart buba. Au bătut și atunci, da? Dar au bătut cu cap, pe enclave. Nu cu ură. Nu pe toți. Că n-a vrut nimeni să spargă Guvernul. Ca la Mineriada lui Roman. Pe noi nu ne-au bătut, dar, vezi, era Băse președinte, care nu voia să facă din asta o vărsare de sânge. Dimpotrivă, le-a spus „Băi, băieți, ușor, așa”.

Eu nu sunt progresist sau tefelist. Dacă oamenii au credință, e OK să o manifeste. Dar, ce s-a întâmplat la 10 august nu a fost OK. Că eu am fost acolo, și la Revoluție, și la Mineriadă și în 2012 și la 10 august.

Jandarmii trebuiau să se ducă după ăia care erau cu treabă, îi izolezi și nu duci după puștii cu biciclete, care țipă și ei „UE PSD!” Lasă-i pe ăia. Că așa sunt intelectualii! Că până își dau ei seama care-i treaba, mai durează.

Altă atitudine. Am fost în teren. I-am văzut. Jandarmii au fost mai răi. Nu știu dacă „i-au pus băieții” s-o ardă așa, ca să li se întoarcă în bot regimului. Că eu așa am gândit-o atunci, pe 10 august. „Ia stai, că li se întoarce PSD-ului rău în bot, dacă îi bat rău pe ăștia”.

(…) Asta poate și explică închiderea dosarului. Ca să înțeleagă și ăștia mici, totuși, cam cum se lucrează. E complicat, e cu mante”, a declarat Liviu Mihaiu.