Liviu Mihaiu a declarat în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că presa e dezbinată. Pentru mulți ziariști tineri, noțiuni ca „servicii secrete”, „deep state”, „stat paralel”, sunt doar coduri din filme cu James Bond.

Când îmi strigau mie, „Domnule, termină cu prostia asta, cu statul paralel”. Zic, „Băi, terminați voi, băi băieți, că Revoluția a ținut și de statul paralel. Mineriadele, tot de statul paralel. Deci uitați-vă puțin în istorie. Nu am inventat noi statul paralel. Pe care vouă vă vine să-l apărați, pentru că vă convine că îi ia gâtul PSD-ului. Că e un tip de sofism emoțional ”. Deci noi am trăit genul ăsta de istorie și suntem mult mai imuni la chestia asta. Spre deosebire de noua presă, care e chiar, uneori, și finanțată de statul paralel. Ca să zic așa”, a ținut să precizeze fondatorul Cațavencu.

„Noi știam lucrurile astea de care ăștia micii și uneori talentați din noua presă nu știu nimic. Ei nu cunosc cum se lucrează în chestiunile astea. Nu știu. Doar noi care am prins Revoluția cu arma în mână, Berevoieștiul, noi, din generația lui Băcanu, Târgu-Mureșul.

Mirel Curea a spus că cel mai ușor mod în care poți să recunoști un acoperit în presă este atunci când auzi din gura patronilor de presă povești de genul ”Păi, pentru ziaristul cutare m-a sunat Coldea”.

Liviu Mihaiu a vorbit despre cele trei stări de agregare ale presei.

Și după care la sistem . Sunt trei stări de agregare prin care am trecut.

„Ne-au întrebat odată, eram noi acționari la Cațavencu, ceea ce ne-a dat un statut special, ca și lui Cristoiu, ca și lui Nistorescu, aveam un statut altfel, și ne-au întrebat niște greci din presă, zice „Băi, voi aveți moguli?” Și noi am întrebat „Ce e aia mogul?” Zice, „Lasă, că o să vedeți voi”.

Până și agenda acoperiților e schimbată. Fondatorul Radio Guerrila a ținut să puncteze că nu mai e „la modă” agenda cetățeanului. Acum, acoperitul din presă are o agendă de securitate națională.

„Acoperiții din presă nu mai au agenda cetățeanului cu care lucrează. Coșul zilnic, al problemelor. Nu. Ei au agendă de siguranță națională. Băi, nenicule, am auzit în dezbateri. „Asta e o chestie de siguranță națională”. Băi, zic „Fata moșului”, nu-i zic numele, „dar de când te ocupi tu de siguranța națională? Că noi avem la servicii care au la siguranțe…”

Fondatorul Radio Guerrilla a insistat pe ideea că sunt mult prea mulți acoperiți în presă.

„Din păcate, în presă, e foarte greu să mai identifici ziariști care se îndoiesc de ce ni se servește. Că mă uit și la televiziunile din România, care au ajuns televiziuni de partid, de stat sau de președinte. Depinde pe unde sunt.

Zici „Mogulii sunt răi”. Bun, mogulii sunt răi. Pe vremea mogulilor, presa arăta a BBC față de cum arată pe vremea Securității, fraților, presa. A ajuns un gang, unele televiziuni sunt ganguri, pentru serviciile secrete. Adică, băi, înțeleg să ai oameni, că să deKGB-izăm, suntem în război rece cu chinezii, cu rușii… Băi, dar, chiar așa? Adică, atât de mulți? Sunt prea mulți!

Uite, Germania a dat lege, trecută prin Parlament, „Nu ai voie să fii acoperit în presă”. Noi știm, am lucrat cu groază de servicii, am lucrat și cu șeful SRI, am lucrat și cu adjuncți și cu generali… Eu știam că ei vor să apară asta. Știi cum? Aveam eu o vorbă în biroul de investigații: „Băi, când cineva îți dă impresia că îți dă Istoria Literaturii Române, îți bagă la pachet și Haralamb Zincă, știi? Dă-le pe amândouă, mânca-ți-aș.” Pe tine te interesează asta, dar pe mine mă interesează asta. Măi, sunt genul ăsta de compromisuri? Dar nu la ordin. Dar nnu-mi dă ordin nimeni.

Ăsta e deep state-ul nostru. De asta vorbim de meseria asta atât de obsesiv de meseria asta în care riscăm să fim înlocuiți, până la urmă, de Mister Smith. Un francez, un analist politic, de origine română, e adevărat, spunea așa: „Băi, dacă e vorba despre România, acolo trebuie analiști militari, nu analiști politici””, e de părere Liviu Mihaiu.