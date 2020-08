La sfârșitul august 2018, Laura Nureldin spunea Adio televiziunii. Jurnalista pleca de la Antena 3, pentru că, spunea ea, obosise psihic să vadă în fiecare zi un război închipuit între românii care se uită la televizor și care s-au antagonizat mai mult decât cei care sunt invitați în studiouri.

Doi ani mai târziu, la începutul lunii august, Laura Nureldin își relua drumul în televiziune, prezentând Observatorul de week-end, la Antena 1. Jurnalista a încercat să explice motivul plecării sale din televiziune, după 16 ani de presă., în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

„Am plecat îndurerată, revoltată și scârbită de unele reacții venite de la oameni. Unele reacții, de la unii oameni. Mie mi se pare că e o problemă foarte mare generalizarea. „Publicul face așa”, „jurnaliștii fac așa”. Nu tot publicul face așa, nu toți jurnaliștii fac așa. În momentul în care spui „toți oamenii albaștri cu ochii mov sunt așa” și e un singur om albastru cu ochii mov care nu face așa, acelui om îi datorezi scuze.

Deci atunci când am plecat, dacă mi s-ar fi reproșat de către o parte a publicului că sunt un jurnalist slab, eu nefiind jurnalist ca școală, eu am absolvit Psihologie-Sociologie, m-am calificat la locul de muncă, luată așa și pusă să prezint un jurnal în engleză.

Asta mi-a zis Silviu Prigoană atunci, în 2002, „Vezi că mâine dimineață, la 10:00, ai jurnal”. Am avut. Și de atunci, tot așa am ținut-o. Dacă mi s-ar fi reproșat asta, dacă mi s-ar fi zis direct „Ești proastă”, OK, poate că da, poate că nu, putem să discutăm despre asta. În momentul în care te pomenești că ți se varsă în cap un val de ură…, ură, și am proprietatea termenilor, ură, în cea mai crudă formă a ei, de remarci super rasiste și de tot felul de invective, te oprești, te uiți un pic în jur, te uiți la tine și spui „OK, e o meserie pe care o iubesc”. Tot timpul am spus asta. E o meserie pe care o iubesc foarte mult. Așa cum e ea. Câteodată, de multe ori, greu de făcut, frumoasă, are de toate. Dar am pus în balanță lucrurile. Cât primesc? Nu mă refer la partea financiară, la satisfacție. Cât primesc și cât mă costă? Și atunci când am constatat că tot valul ăsta de ură începe să mă coste nervi și sănătate, am zis „Gata! Aici mă opresc. Pentru ce?””, a spus Laura Nureldin.