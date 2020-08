Mirel Curea a amintit despre o ediție eveniment de pe vremea când Ilie Șerbănescu avea o emisiune la Pro TV, „Rătăciți în tranziție”. Acesta a făcut o „analiză extraordinară asupra acelei manevre executate de BNR de a împinge băncile românești și de a le lăsa să meargă către zona penală, infracțională: acordări de credite, garanții false, etc”.

Șerbănescu a explicat în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, cum a fost posibil acest lucru și de ce a fost necesar.

„Asta a fost mandatul. O țară, dacă n-are propriul sistem bancar , bun sau rău, n-are nicio șansă. Ați spus de Polonia. Ați spus de Ungaria. Aceste două țări au, încă, sistemele lor bancare proprii. Mai bune sau mai rele. Dar, au program, de pildă, de polonizare a sistemului bancar. Adică, cel puțin 50% din bănci să fie poloneze, în Polonia. Ungaria are la fel.

Analistul economic a mai declarat că, inițial, băncile străine care au venit în România au băgat bani. Dar după aia, „timp de 15 ani, în fiecare an au scos tot ce au băgat, în PLUS”.

„Sunt 600.000 de companii, de firme. Din astea, doar 11.000 consideră sistemul ăsta bancar bancabile. Ele nu depășesc aceste 11.000. Ele (băncile, n.e.) se leagă la cap.

Doi. Cel mai important lucru: populația este cea care finanțează băncile astea și nu invers. Stocul de credite dat de bănci este mai mic decât stocul de depozite. Și-atunci, cine pe cine?

Vorbeați de programul ăla. Programul ăla arăta că trebuia să dovedească că România nu are bănci. Și trebuie să vină băncile străine. Au venit ăia, ele au băgat niște bani aici. Au băgat niște bani ca să acapareze tot. Au acaparat și după aia, în timp de 15 ani, în fiecare an au scos tot ce au băgat, în PLUS. S-au întors la țările lor de origine. Cum?

Era în vârful investiției bancare în România pentru preluarea întregului sistem, creditele date erau 140% față de depozite. Acuma depozitele sunt mai mari decât creditele. Deci, s-a băgat banul și, după aia, a fost extras și s-a dus în țara lui. Și cu asta s-a terminat”, a mai explicat cunoscutul publicist.