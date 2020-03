Jurnalistul cel Păcătos, Dan Capatos, i-a mărturisit lui Mirel Curea în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că, în ciuda faptului că mulți poate i-au invidiat pe cei care au lucrat la revista Playboy, realitatea era, de cele mai multe ori, mult mai prozaică.

„Nu cred că am luat-o razna la Playboy, că nu era neapărat un mediu în care s-o iei razna, decât dacă voiai. Așa, poți s-o iei razna oriunde: și pe stradă, și la volan… Și, la câte fete frumoase sunt în România, poți s-o iei razna și la un semafor. Te îndrăgostești și te-ai nenorocit pe viață”, a mărturisit jurnalistul.

Capatos a mai spus că, probabil, „toată lumea avea impresia că Playboy este așa, un loc în care ne distram de dimineața, până seara, un loc de muncă ideal, cum probabil că există și ideea asta preconcepută că medicii ginecologi ara avea cine știe ce avantaj în plus față de ceilalți. Nu, dimpotrivă”.

În „raiul” redacției Playboy, Capatos a avut parte și de deziluzii amare, venite la pachet, ce-i drept cu toate avantajele aferente. Jurnalistul a mărturisit că, deși incitant văzut din afară, a lucra pentru Playboy „nu era locul acela de vis. Pentru că nu-ți dorești întotdeauna să vezi neapărat femei dezbrăcate cu bube, cu coșuri, cu păr la subraț. Adică, multe nu aveau dimensiunea dezastrului. Și veneau <Vrem și noi, vrem și noi> și noi trebuia să le vizionăm. Care era evident ieșită din standarde, era ușurel împinsă pe scări în jos, dar multe păreau ok până la proba contrarie”.

Playboy – cea mai vândută revistă necitită din lume

Revista „pentru bărbați” cu femei dezbrăcate, avea, în spate, „o redacție chiar serioasă, formată din Dan Silviu Boerescu, scriitor. Și toți ceilalți aveau, mai mult sau mai puțin, contact cu lumea literelor, erau scriitori tineri. Eu eram singurul venit din presa scrisă și poate și din acest motiv, cred că am avut șansa să le organizez un pic lucrurile pe acolo și, în foarte scurt timp, de la junior editor, practic eram ultimul angajat, că m-am dus pe ultima sută de metri, am ajuns redactor șef și am condus trei ani și ceva revista. Pentru că era nevoie, totuși, de o mână de ziarist acolo”.

Capatos a mai mărturisit că, în ciuda faptului că se spune despre Playboy că este cea mai vândută revistă necitită din lume, „în ediția americană au dat interviuri vreo patru președinți și o mulțime de vedete de acolo”.

„Chiar și la noi, eu mă ocupam de interviuri. Am avut câteva… i-am luat interviu lui Petre Roman, lui Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, chiar mă mândresc cu interviul ăla”, a mai spus Dan Capatos, adăugând că „revista, de altfel era foarte serioasă. Și ca pictoriale. Pictorialele nu aveau nimic indecent, nu era Hustler, nu era Penthouse ca duritate. Ne-am luptat mult la început cu mentalitățile. A apărut în 1999, și țara în `99 era încă în urmă, rău”.

