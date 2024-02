Dorinel Munteanu apărat din Liga a doua. Tehnicianul, sancționat după ieșirea la adresa unui arbitru

Dorinel Munteanu a fost susținut de Eugen Neagoe, tehnicianul grupării FC Argeș. Argeșenii evoluează în Liga a doua de fotbal. Antrenorul Oțelului a răbufnit cu 20 de minute înainte de finalul meciului pierdut cu Dinamo. El l-a înjurat pe asistentul partidei, iar acesta l-a raportat centralului care i-a arătat cartonașul roșu.

Antrenorul grupării gălățene a primit susținere de la Eugen Neagoe, tehnicianul grupării FC Argeș. Deși spune că nu este de acord cu asemenea gesturi, Neagoe și-a susținut colegul. În opinia sa ar fi vorba doar de o scăpare a lui Dorinel Munteanu, iar nu de o atitudine obișnuită față de arbitri.

Neagoe a lăudat activitatea depusă de Dorinel Munteanu la echipa sa de club. Totodată, a arătat, tehnicianul Oțelului este atacat în permanență de la începutul sezonului competițional.

„Nu sunt avocatul lui Dorinel, dar sincer el a fost atacat în acest an, am văzut când a început pregătirea, că pregătirea lui e învechită, că nu știu ce. După aceea, am auzit că are nu știu ce salariu, care e problema? Omul ăla muncește. Merită! Dorinel Munteanu are o cotă și trebuie răsplătit pentru tot ce face acolo. De acord că Dorinel Munteanu trebuie să se cenzureze uneori, este adevărat”, a spus Eugen Neagoe, în apărarea celui sancționat.