Dorian Popa regretă că s-a drogat. „Prostia costă”

Dorian Popa a recunoscut că a greșit. Artistul a declarat că regretă că s-a drogat și că prostia costă mult. După ce a fost prins drogat la volan, el nu și-a pierdut doar permisul auto, ci și un număr mare de fani. Acum, acesta încearcă să își repare greșelile și să fie iertat.

Dorian Popa regretă tot

„Prostia costă. Mă uit și plâng…mă uit”, este mesajul plin de înțelepciune pe care Dorian Popa l-a scris pe Instagram la secțiunea Story, alături de o imagine cu mașina sa Lamborghini, pe care nu o mai poate conduce.

Pe data de 27 octombrie, artistul de 35 de ani a fost prins de polițiștii din Ilfov, în localitatea Domnești. El era îmbrăcat doar în halat și în lenjerie intimă. Rezultatul drugtest-ului a ieșit pozitiv la canabis, iar cântărețul le-ar fi explicat oamenilor legii că doar a inhalat vaporul din aer.

Dorian Popa și-a cerut scuze

În urmă cu câteva zile, artistul a recunoscut că a consumat substanțe interzise cu câteva zile înainte să fie oprit de polițiști. El și-a cerut scuze în fața fanilor și le-a promis că își va repara greșelile. Acesta a mai declarat că își asumă toată vina și că este gata să plătească pentru ce a făcut.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut, am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat”, a spus Dorian.

A riscat mult

Artistul a mai declarat că știa că poate ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile, dar că a riscat. El a recunoscut că este vorba despre canabis, chiar dacă inițial a spus că este împotriva drogurilor.

„Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian , într-un videoclip postat pe YouTube.