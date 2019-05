Summit Sibiu. Donald Tusk, președintele Consiliului European: ”M-am îndrăgostit de România”

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a vorbit azi, la Sibiu, pentru a doua oară în limba română, după ce făcuse la fel, la București, în momentul preluării de către România a președinției Consiliului UE.





Prezent la Summitul UE din Sibiu, Tusk a spus că ”m-am îndrăgostit de România”. Un al mesaj a fost pentru modul în care acest eveniment a fost organizat, ”Aș dori să-i mulțumesc președintelui Iohannis pentru organizarea și găzduirea Summitului de la Sibiu. În ianuarie (la evenimentul care a marcat preluarea președinției Consiliului UE de către România) am vorbit din suflet despre România. Ați organizat un Summit excepțional”. Pe de altă parte, Donald Tusk a dat și un mesaj politic legat de ce se va întâmpla după alegerile europarlamentare de la nivelul întregului bloc comunitar. ”Statele membre vor să apere modul în care se dezvoltă Uniunea. După alegerile europarlamentare voi convoca o întâlnire cu cei 28 de lideri pentru a începe procesul de nominalizare. Vom respecta regulile din tratate.Intenția mea este să nominalizez viitorul președinte al Consiliului European”. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat la rândul său că s-a discutat despre modul în care va evolua construcția europeană, având convingerea că viitorul UE poate fi unul solid. ”Discuțiile de azi ne-au întărit convingerea că putem întări viitorul UE. Acest mesaj de unitate rezonează cu motoul președinției României la conducerea consiliului UE. Am discutat despre direcția în care vrem să ducem construcția europeană. Am adoptat o declarație importantă care sperăm să rămână un reper important în istoria UE. Transmitem astfel un mesaj de voință politică, cu ocazia zilei de 9 Mai. Sper ca acest mesaj pozitiv să ajungă la cât mai mulți europeni”, a spus președintele României.

