Madeleine Westerhout a spus jurnaliştilor despre ce ar fi declarat Trump în legătură cu fiica sa Tiffany: şi anume că „este grasă” şi că „nu vrea să fie fotografiat cu ea”.

În timpul unei cine, în afara sarcinilor de serviciu, asistenta personală a lui Trump, Madeleine Westerhout, 28 de ani, a dezvăluit reporterilor, încălcând contractul de confidenţialitate, despre cum i-a catalogat Donald Trump pe fiul său Barron, în vârstă de 13 ani şi Tiffani.

Președintele Trump a reacţionat sâmbătă dimineaţa spunând că: „În afară de faptul că Madeleine Westerhout are un acord de confidențialitate pe deplin executoriu, este o persoană foarte bună (…). M-a sunat ieri să îmi ceată scuze, spunând că a avut o noapte proastă. Am înțeles-o pe deplin și am iertat-o!„, a declarat preşedintele SUA.

„O iubesc pe Tiffany, este minunată!” a mai spus Trump despre a doua sa fiică, adăugând: „… Da, în prezent dau în judecată diverse persoane pentru că au încălcat acordurile de confidențialitate. De exemplu Omarosa cu gura aia spurcată şi proastă care este disprețuită de toată lumea. S-a vândut pentru niște bani ieftini… De asemenea, multe altele!” , a mai spus Donald Trump.

Trumpa spus că Westerhout l-a sunat să spună că a băut atunci când a vorbit cu corespondenții de la Casa Albă la o cină. La masa cu pricina se pare că Westerhout a vorbit și despre cel mai mic fiu al lui Trump, Barron și despre obiceiurile sale alimentare, potrivit The New York Times. Ea a mai spus jurnaliștilor că a avut o relație mai bună cu Trump decât cu fiicele sale, Tiffany și Ivanka.

Reamintim că Westerhout a fost înlăturată de la Casa Albă, joi, din funcţia de asistent personal al lui Trump după ce a dat informații despre fiicele președintelui și Barron.

