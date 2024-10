Donald Trump, noi declarații scandaloase. Kamala Harris: E incredibil de periculos

Kamala Harris consideră că Donald Trump vrea o „putere absolută” şi îl cataloghează drept ”tot mai deranjat”, în urma unor dezvăluiri ale unui fost şef de cabinet al fostului preşedinte american, John Kelly. Ea a declarat că acesta este incredibil de periculos.

„Este profund tulburîtor şi incredibil de periculos ca Donald Trump să-l invoce pe Adolf Hitler”, a declarat vicepreşedinta, referindu-se la declaraţii recente ale lui John Kelly, un fost şef de cabinet al lui Trump.

Donald Trump vowed to be a dictator on day one. He vowed to use the military to carry out personal and political vendettas. His former chief of staff said he wanted generals like Hitler’s.

Trump wants unchecked power. In 13 days, the American people will decide what they want. pic.twitter.com/p26wvGiN4i

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 23, 2024