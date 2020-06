O zonă cuprinzând șapte străzi din oraș – unde se află inclusiv proprietăți rezidențiale și mici întreprinderi, care au fost cooptate fără consimțământul lor – a fost închisă și izolată de protestatarii Black Lives Matter și Antifa și botezată Capitol Hill Autonomous Zone (Zona Autonomă Captitol Hill), prescurtat CHAZ.

Poliția a fost nevoită să părăsească zona și autoritățile orașului nu au luat nici o decizie de a pune capăt manifestației.

Donald Trump i-a atacat luni pe primărița Democrată Jenny Durkan și pe guvenatorul Democrat Jay Inslee pentru ceea ce el a numit un eșec în a conduce orașul și a-i proteja pe cetățeni.

Corespondentul Fox News la Casa Albă informează că Trump a promis că va acționa el dacă primarul și guvernatorul nu intenționează să facă nimic.

„Intenționați să întreprindeți ceva?” l-a întrebat ziaristul pe președinte.

„Acesti indivizi au ocupat o mare parte dintr-un loc numit Seattle. Seattle este important. Este un mare oraș. Avem un guvernator care a rămas înțepenit ca un mort și un primar care a spus că acolo va fi o sărbătoare a iubirii. Apropo, ocupanții sunt persoane violente. Nu sunt niște tipi cumsecade”, a răspuns Trump,.

„Ai un guvernator care nu face nimic și au un primar despre care nu știi dacă mai trăiește. Ne spune cum va fi acolo o sărbătoare a iubirii. Dacă ei nu își fac treaba, o s-o fac eu în locul lor și deja am discutat cu Procurorul General despre asta”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Ziaristul de la Fox a insistat, întrebându-l pe președinte ce fel de acțiune ar putea întreprinde administrația, iar acesta a răspuns că sunt mai multe opțiuni care pot „rezolva problema rapid”, dar a refuzat să prezinte vreuna din ele.

Apoi Trump s-a întors către presă, afirmând că dacă situația ar fi fost pe dos, și niște protestatari de dreapta ar fi ocupat o parte dintr-un oraș important, relatările media ar fi cu totul diferite.

„Dacă Dreapta ar ocupa vreodată un oraș, dacă Republicanii conservatori ar ocupa un oraș, ar fi cel mai mare scandal din istorie”, a spus Trump. „(Dar așa) nici măcar nu poți să găsești (în presă) relatări despre Seattle. Este incredibil… Ce mi-ar plăcea să văd, înainte de a face ceva, mi-ar plăcea să văd presă intrând acolo și scriind ce se petrece. Pentru că presa nu e acolo – nu e vorba că scrie rău, nu scrie nimic.”

„Suntem cu toții gata să acționăm (We ar all set to go)”, a conchis liderul american, pentru a reveni: „Dar cel mai uimitor lucru pentru mine este cum presa «fake news» nu vrea să scrie despre asta. Pentru mine, ăsta este cel mai uimitor lucru.”