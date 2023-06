Donald Trump, discurs de ziua sa de naștere: Voi distruge total Statul Paralel!

Cu doar câteva ore înainte de a împlini 77 de ani, miercuri, Donald Trump a urcat pe o scenă de la Trump National Golf Club Bedminster din New Jersey pentru a încerca să minimizeze acuzațiile că a manipulat greșit documente clasificate la Mar-a-Lago. El a spus că a avut toată intenția să revizuiască conținutul acelor cutii – susținând că acolo ține totul, de la suveniruri la articole de îmbrăcăminte abandonate, și nu doar sutele de documente clasificate pe care este acuzat că le aduna.

„Nu am avut ocazia să trec prin toate cutiile”, a spus el. „Este o muncă lungă și obositoare. Durează mult, eram pregătit să fac, dar am o viață foarte încărcată. Am avut o viață foarte ocupată. Sunt tot mai ocupat, pentru că te lupți mereu. Aceste cutii conțineau toate tipurile de obiecte personale. Multe, multe lucruri. Cămăși, pantofi și tot”, a adăugat el.

Donald Trump a urcat pe scenă marți seară în timp ce „Suspicious Minds” de Elvis Presley și „God Bless The U.S.A”. de Lee Greenwood se auzea peste difuzoare, cu un zâmbet întins pe față în timp ce privea mulțimea scandând „SUA! STATELE UNITE ALE AMERICII!” Publicul, alcătuit din susținătorii, aliații și donatorii săi, a aplaudat și a huiduit în toate momentele potrivite din discursul său și, la un moment dat, i-a cântat „La mulți ani”. „Vom transforma ziua de azi în cea mai mare zi de naștere dintre toate”, a promis Trump.

Trump promite că îl va închide pe Biden

El și-a deschis discursul de 30 de minute într-o manieră caracteristică, susținând că a fost victima „cel mai rău și odios abuz de putere din istoria țării noastre”, săvârșit de președintele Joe Biden și „o trupă formată din apropiați de-ai săi, bătăuși, neadaptați și marxişti.” Trump a jurat, de asemenea, că, odată reales, va numi un procuror special care să-l meargă după urmele lui Biden „și după întreaga familie criminală”. Ca răspuns, unii din mulțime au strigat pentru scurt timp: „Închide-l!” „Voi distruge total statul-paralel”, a adăugat Trump. „Sunt singurul care poate salva această națiune.”, a spus acesta, citat de Yahoo.

Discursul a fost urmat direct de un eveniment de strângere de fonduri la Bedminster, considerat primul din campania prezidențială a lui Trump din 2024. O copie a invitației obținute de Politico a promis susținătorilor care donează cel puțin 100.000 de dolari o cină privată cu Trump. Donatorii care fac oferte mai slabe se pot aștepta în continuare la oportunități de fotografie cu Trump și la o „recepție VIP”.

Echipa sa a spus că se așteaptă să poată strânge 2 milioane de dolari, o cifră deloc nerealistă, având în vedere cele 4 milioane de dolari care au venit în urma primului său rechizitoriu la sfârșitul lunii martie, potrivit datelor culese de Politico.

Cum s-a comportat Trump la proces

Diatriba înflăcărată a lui Trump a venit după o acuzare istorică, marți devreme, la un tribunal federal din Miami, unde fostul președinte a pledat nevinovat pentru 37 de acuzații legate de acuzațiile că a manipulat greșit documente clasificate la Mar-a-Lago după ce și-a părăsit mandatul și a încercat să le protejeze de guvern când anchetatorii le-au cerut înapoi.

La audierea de 45 de minute, Trump s-a încruntat și s-a aplecat, uitându-se frecvent la podea, potrivit ABC News. De asemenea, la masa lui se aflau avocații săi, Todd Blanche și Chris Kise, precum și asistentul personal și co-inculpatul său, Walt Nauta, care a fost acuzat de șase capete de acuzare în rechizitoriul de 44 de pagini. Nauta nu a fost trimis in judecata marti, lipsind avocatul ales.

Magistratul judecător Jonathan Goodman le-a ordonat lui Trump și Nauta să nu discute cazul direct unul cu celălalt, o restricție comună pentru co-inculpații acuzați penal. De asemenea, Goodman i-a interzis lui Trump să vorbească cu oricare dintre martorii cazului, dintre care unii sunt actualii săi angajați la Mar-a-Lago. Mai puțin de o duzină de oameni de la Departamentul de Justiție au fost de asemenea prezenți în sala de judecată, inclusiv Jack Smith, consilierul special numit în noiembrie pentru a supraveghea ancheta în cazul Mar-a-Lago. Pentru cea mai mare parte a audierii, Smith s-a uitat direct la Trump, potrivit unui reporter pentru The Guardian din cameră.