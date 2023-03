Donald Trump acuzat de Marele Juriu! Primul președinte al SUA care ar putea fi arestat

În zilele următoare, Donald Trump va trebui să se deplaseze în Manhattan pentru a i se lua amprentele și a depune alte documente în apărarea sa. În acel moment, procurorii care lucrează pentru procurorul districtual, Alvin L. Bragg, îi vor cere fostului ocupant al Casei Albe să se confrunte cu acuzații care nu au fost dezvăluite până în prezent.

Joi, cei trei procurori principali în acest caz au intrat în clădirea în care se întrunea marele juriu, sosind cu câteva minute înainte ca juriul să se întrunească la ora 14.00. Unul dintre ei avea asupra sa o copie a legii penale – cu post-it-uri vizibile – care a fost probabil folosită pentru a le citi statutul penal marilor jurați înainte ca aceștia să voteze. Aproximativ trei ore mai târziu, procurorii au intrat în biroul grefierului instanței pe o ușă din spate pentru a începe procesul de depunere a actului de acuzare. Timp de săptămâni, atmosfera din afara biroului procurorului districtual semăna cu un circ. Dar fervoarea s-a răcit în ultimele zile, iar periferia biroului era mai goală joi decât a fost în ultimele săptămâni.

The New York Times scrie că fostul lider republican se află la Mar-a-Lago. Nu este clar care va fi următoarea sa mișcare. Se pare, însă, că asistenții săi au fost luați prinși cu garda jos de cele întâmplate. La începutul zilei, înainte de vestea că a fost pus sub acuzare, Donald Trump a repostat un editorialist de dreapta, Wayne Allyn Root, pe Truth Social relansând un articol al său intitulat ‘Democrații vor să-l pună sub acuzare și să-l aresteze pe președintele Trump’. Vor un război? Hai să îl dăm”.

Donald Trump acuzat, va putea candida

În orice caz, orice punere sub acuzare sau condamnare nu-l va împiedica pe Donald Trump să candideze. De fapt, un cazier judiciar curat nu se numără printre criteriile pe care Constituția SUA le stabilește pentru cine poate fi ales președinte.

Între timp, Michael Cohen, martorul-cheie în acest caz, a intervenit cu o declarație emblematică: „Pentru prima dată în istoria țării noastre, un președinte (actual sau fost) al Statelor Unite a fost pus sub acuzare. Nu sunt mândru să fac această declarație și aș dori, de asemenea, să reamintesc tuturor prezumția de nevinovăție; așa cum prevede dreptul la un proces echitabil. Cu toate acestea, mă simt încurajat de validarea ideii conform căruia nimeni nu este mai presus de lege; nici măcar un fost președinte.”

Procurorul care îl acuză pe fostul președinte al SUA

Acesta este, de departe, cel mai important moment din cariera procurorului districtual, Alvin L Bragg, care a depus jurământul anul trecut, scrie Il Giornale. Absolvent al Universității Harvard, el este primul procuror afro-american din Manhattan.

Ales în 2021, Bragg s-a născut în Harlem și a crescut la New York, oraș în care locuiește și fostul președinte. De-a lungul carierei sale, el s-a ocupat de cazuri importante. În 2014, el a reprezentat-o pe mama lui Eric Garner, afro-americanul ucis de poliție, împotriva Departamentului de Poliție din New York. De asemenea, a supervizat cazul lui Harvey Weinstein, fostul rege de la Hollywood “inundat” cu acuzații de hărțuire sexuală.

Aflat la conducerea procuraturii din Manhattan, Bragg i-a luat locul lui Cyrus Vance, care a fost aspru criticat pentru lipsa de succes în urmărirea penală a lui Trump. El a fost ales ca procuror la finalul unei campanii electorale în care a mizat pe necesitatea de a responsabiliza mai mult forțele de poliție pentru acțiunile lor.