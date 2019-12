Interpreta celebrelor hituri „Listen to your heart” și „It must have been love” a murit în urma unei lungi suferințe. Marie Fredriksson s-a stins la vârsta de 61 de ani, în urma unui cancer nemilos.

Marie Fredriksson, născută Gun-Marie Fredriksson; 30 mai 1958, este o cântăreață, cantautoare și pianistă suedeză de muzică pop, cunoscută mai ales datorită evoluției sale în formația pop rock Roxette, pe care a creat-o împreună cu Per Gessle în 1986. Formația Roxette a câștigat faima internațională la sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990 cu un total de șase hituri în top 10 din SUA, cum ar fi „It Must Have Been Love”, „Listen to Your Heart”, „The Look”, „Joyride” și „Dangerous”.

Pe 11 septembrie 2002, Marie Fredriksson, jumătatea celebrei Roxette, a căzut în baie. Medicii i-au spus atunci că are o tumoră malignă pe creier.

Cei doi copii ai săi au primit vestea cu greu, plângând neîncetat, povestea artista. „Le-am promis cva va fi bine”, a declarat ea la acel moment. Au urmat trei ani groaznici cu chimioterapie, vărsături, nesomn, spitale. În 2005, Marie anunța că a scăpat de cumplita boală.

Din păcate, cancerul a recidivat și glasul cristalin care a cântat zeci de piese nemuritoare s-a stins pe 10 decembrie ac.

