Kapoor, în vârstă de 67 de ani, tatăl a doi copii, a fost diagnosticat cu cancer în 2018.

„El a rămas vesel și hotărât să trăiască la maximum, după doi ani de tratament pe două continente”, a spus familia într-un comunicat.

Actorul se mutase la New York pentru tratament la scurt timp după depistarea cancerului, revenind în orașul natal din Mumbai, în septembrie trecut.

Miercuri, a murit, un alt actor indian, Irrfan Khan, în vârstă de 54 de ani, care a avut roluri în filme precum „Viața lui Pi” și „Jurassic World” și care suferea, de asemenea, de cancer.

Familia lui Kapoor i-a îndemnat pe fanii săi, care, în circumstanțe normale, s-ar fi așteptat să iasă pe străzi pentru a-l jeli, să respecte noi reguli de distanțare socială a coronavirusului.

„Există numeroase restricții în ceea ce privește circulația și adunarea în public. Am dori să solicităm tuturor fanilor săi și bunilor înțelepți și prieteni ai familiei să se mulțumească cu legile în vigoare ”, a spus familia.

Kapoor provenea dintr-o familie de actori.

Bunicul său, Prithviraj Kapoor, tatăl Raj Kapoor, frații Randhir și Rajeev, precum și fiul său, nepoatele și nepoții au jucat în filme.

Și-a făcut debutul la vârsta de 16 ani, în filmul din 1970 „Mera Naam Joker” (My Name is Joker), iar ulterior și-a făcut un nume ca un erou romantic.

Primul ministru Narendra Modi a declarat că a fost neliniștit de moartea lui Kapoor.

„ Încântător și plin de viață … acesta a fost Rishi Kapoor Ji. El a fost o putere de talent „, a spus Modi pe Twitter, potrivit feeds.reuters.com