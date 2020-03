În urma morţii fulgerătoare a lui Bebe, Laurenţiu a promis că va avea grijă de familia acestuia având în vedere legăturile puternice pe care le-au avut cei doi în trecut.

„Scriu asta cu mare durere in suflet si imi curg lacrimile pe telefon. M-ai parasit prietenu meu, Doamne, ca pe unde estiii, nu mai pot de focu tauu mancasi gurita ta ba, cate am facut noi doi bai bebe nu mai pot off doamne tu erai fratioru meu mereu.

Imi ziceai ca te faci bine si uite ca ai murit si stau tau in pat si ma gandesc la tn cum mergeam noi doi peste tot mi ai rupt sufletul in mine nu stiu dar te am iubit exagerat de mult, tu mi-ai fost ca un frate, nu o sa te uit niciodata fratiorul meu….. ba fratele meu esti inima mea nu o sa te uit niciodata, esti sufletu meu si inima mea si o sa am grija de copilu tau, de Sofia …

de cand ai plecat mi-ai rupt sufletu in mine o sa te iubesc toata viata mea ca pe invatatoru meu, sufletu meu si inima mea ca pe bebe al meu, cel mai bun prieten al meu si in acelasi timp si fratele meu”, a scris Laurențiu pe un cont de socializare.

