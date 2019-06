Dragoste cu năbădăi. Ceartă ca-n filme în văzul lumii. Scene incredibile cu o cunoscută actriţă de telenovele

După aproape trei ani de când trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, relaţia dintre actriţa Doiniţa Oancea şi artistul plastic Adrian Călin a început să dea primele semne de oboseală.





Totul s-a petrecut într-o parcare din Bucureşti, unde cei doi iubiţi au avut ceva momente de gâlceavă care nu au trecut neobservate, potrivit cancan.ro

Chiar şi actriţa a recunoscut că a avut un diferend cu partenerul ei, dar că totul s-a terminat rapid.

„Am avut, într-adevăr, o discuție, dar am trecut peste. Nu ne-am scuipat, nu ne-am înjurat, nu ne-am bătut… Suntem în continuare împreună, dovadă că ne-am sărutat și îmbrățișat la final. Nu avem nicio problemă”, a afirmat Doinița Oancea.

Cei doi îndrăgostiţi şi-au început povestea de dragoste în anul 2015, pe platourile de filmare.

Înainte de această relaţie, Doiniţa Oancea s-a iubit cu Ionuţ Ghenu, managerul Lorei şi actualul iubit al artistei. De-a lungul timpului, s-a tot vehiculat că între ea și Augustin Viziru ar fi mai mult decât o relație de prietenie, însă, în realitate, nu ar fi nimic adevărat.

Formează un cuplu cu Adrian Călin din 2016. “Viața mea sentimentală s-a echilibrat de multă vreme, doar că nu am vrut să fac eu public absolut nimic și chiar dacă există o poză, două, trei sau vor exista chiar și mai multe, detalii nu o să dau foarte multe pentru că cred că poveștile personale trebuie să rămână cât se poate de personale. Eu, să știi, că sunt fericită. Fericirea vine din lucruri foarte mici. Fericită eram și acum un an, doar că nu știa publicul că am eu neapărat un iubit”, mărturisea Doinița Oancea în august 2018.

