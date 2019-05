Mutare-bombă în cazul lui Pană. Fostul ministru, audiat la DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii

Doina Pană, fostul ministru al Apelor și Pădurilor, ar putea fi audiată astăzi la DIICOT în calitate de victimă. În urmă cu numai câteva zile, Doina Pana a declarat că a fost otrăvită cu mercur, fapt pentru care a fost nevoită să renunțe la funcția de ministru.





În urma declarației fostului ministru, autoritățile au declanșat cercetările pentru tentativă de omor și constituirea unui grup infracțional organizat.

Doina Pană a declarat că are și câteva bănuieli. În perioada când era ministru a luat mai multe măsuri în ceea ce privește tăierea ileglă de păduri și că probabil cineva a vrut să se răzbune.

„Eu am făcut o plângere la poliţie. Nu pot să vorbesc despre anchetă, dar vreau să vă spun că problema e foarte veche din 2-3 februarie 2018, atunci am făcut plângerea şi aş fi tăcut în continuare pentru că interesul meu e să-i prindă decât să... adică n-am vrut să aduc nicio impietate cursului poliţiei, parchetului. Eram ministru la păduri pe vremea Guvernului Tudose, în noiembrie 2017 am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că am probleme foarte mari cu inima, modificări pe EKG cu iminenţă de infarct, am urmat un tratament, chiar m-au văzut mai mulţi specialişti şi cu toate astea m-am simţit tot mai rău. La un moment dat, pentru că epuizasem toate analizele specifice, s-au gândit să mă trimită într-un final la o analiză toxicologică şi în 15 ianuarie 2018 am aflat rezultatul: eram intoxicată cu mercur în concentraţie mare”, a declarat Doina Pană pentru Digi24.

„Am făcut tratamentul pentru eliminare, când a scăzut sub doza critică, ca procent, că l-am oprit pentru că e un tratament foarte dur şi elimini şi ce-i bun din tine. De atunci fac nişte alternative, dar lucrurile sunt bune în sensul că inima şi-a revenit complet, mi-au dispărut toate modificările de pe EKG, dar la nivel de ţesuturi durează ani până se elimină. Acum, eu vă spun cinstit, n-aş fi intervenit deloc, dar nu ştiu de unde până unde a răsărit poveste şi a răsărit un articol în presă cu nişte tâmpenii care duceau în derizoriu o situaţie extrem de gravă, cum că am fost eu pe la preot, că aşa am aflat... Nu! La mine a fost totul făcut cu analize, medici, specialişti, şi nu doar că am plecat din Guvern, am făcut şi o plângere”, a mai adugat fostul ministru.

