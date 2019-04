Doi violatori români, prinși după cinci ani în Germania

Doi infractori, Daniel Constantin și Gabriel Bivolaru, au fost prinși și arestați, în Germania, acolo unde fugiseră după ce au comis două violuri, în octombrie 2014.





Cei doi tineri, din Slobozia, județul Ialomița, au fost condamnați, definitiv, la închisoare, în 2018. Constantin are vârsta de 25 de ani și a primit 8 ani și o lună de închisoare. Bivolaru, la rândul lui, are 22 de ani și are de ispășit 5 ani de pușcărie. Surse judiciare au dezvăluit că violatorii au comis faptele pe bulevardul Chimiei, din Slobozia, în noaptea de 19 spre 20 octombrie 2014.

Daniel Constantin și Tudor Gabriel Bivolaru erau dați în urmărire internațională din 23 noiembrie 2018. Primul a fost prins pe 24 martie, iar cel de al doilea pe 26 martie 2019. Constantin și Bivolaru vor ajunge peste două săptămâni, sub escorta unor polițiști români, pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni. Condamnații vor fi preluați de un echipaj al Administrației Naționale a Penitenciarelor și conduși către Penitenciarul Rahova.

Operațiune internațională

Infractorii români au fost depistați în cadrul unei operațiuni ENFAST declanșată de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale a I.G.P.R., în colaborare cu echipa FAST Germania. ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams - Rețeaua Europeană a Unităților de Căutare Activă a Urmăriților) înglobează toate structurile naționale de „Urmăriri”, pentru a realiza o cooperare mai strânsă între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește localizarea, arestarea și predarea persoanele urmărite în baza mandatului european de arestare.

