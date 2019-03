Cutremur de proporții. Șefa DNA Bacău este anchetată de SIIJ. „Ancheta se anunță a fi spectaculoasă”

Șefa DNA Bacău, Cornelia Hrincescu, este vizată într-un dosar aflat în instrumentarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție.





Dosarul privește modul cum fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost trimis în judecată după un denunț minicinos, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

„Ancheta in acest caz a fost inceputa inca din 2016 de Sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ, dupa plangerea facuta de ministrul Berca, data de la care au fost realizate cateva audieri de martori, dar nimic mai mult. Timp de aproximativ trei ani dosarul a stat chipurile in lucru la PICCJ. Iata insa ca recent, din datele pe care le detinem, SIIJ a declansat propria ancheta, una care se anunta a fi una extrem de spectaculoasa.

Si spunem asta daca avem in vedere dezvaluirile pe care deja le-a facut chiar unul dintre cei doi denuntatori ai lui Mihai Berca, fostul deputat Mihai Banu. Condamnat pentru complicitate la trafic de influenta in acelasi dosar cu Berca, Mihai Banu a relatat pe larg practicile DNA din acest dosar, atat la Curtea de Apel Bacau, cat si la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Inexplicabil insa, marturia sa nu a avut nicio insemnatate si valoare pentru judecatorii cauzei, Gabriel Berca fiind condamnat la 2 ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, pedeapsa pe care deja a facut-o, iar fostul deputat la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.”, mai scriu jurnaliștii de la luju.ro.

„Referitor la declaratia data la parchet pe data de 17 iulie 2015, arat ca la momentul la care am fost adus din arest sa dau acea declaratie eram deja in stare de detentie de 8 zile, acasa la mine se facuse o perchezitie si, atat cu prilejul perchezitiei, cat si inainte de a da aceasta declaratie, mi s-a sugerat de catre anchetatori ca voi plati daca nu dau declaratii adecvate pentru faptele pe care le-a comis Berca.

Cand am fost chemat sa dau declaratia pe un monitor mi-a fost aratata o declaratie de presa a dlui Berca Gabriel, in care dadea de inteles ca daca m-am incurcat cu unul ca Rusu Viorel sa platesc. Ca urmare a acestei declaratii, cat si a celor afirmate de anchetatori am avut senzatia ca Berca ma denigreaza si aflandu-ma intr-o stare psihica delicata determinata de zilele de detentie si de faptul ca eram bolnav de diabet si nu primisem medicamentatia recomandata, am dat o declaratie in care am afirmat ca am primit suma de 80 mii euro, pe care i-am inmanat-o lui Berca Gabriel. Aceasta declaratie nu corespundea niciun fel denunturilor facute de Rusu Viorel si nici realitatii”, se arată în declarația dată la ÎCCJ de fostul deputat Mihai Banu.

Stupoare la Loto, astazi! Ce s-a intamplat cu numerele! LIVE

Pagina 1 din 1