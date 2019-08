Am salutat în scris intervenția lui Klaus Iohannis.

După opinia mea de la vremea respectivă punea punctul pe i.

În ce privește perioada de dinainte de intrarea de la 6 dimineața, instituțiile au procedat cu o stridentă lipsă de profesionalism.

Eram de acord cu expertiza lui Klaus Iohannis, deoarece mă bazam doar pe informațiile despre acțiunile Poliției Caracal și ale Parchetului de pe lîngă Judecătoria Caracal.

Nu aveam nici o informație, cel puțin oficială, despre ce se întîmplase după intrarea în incintă și, mai ales, după declanșarea investigației penale.

Nu știam nici amănunte despre perioada anterioară intrării în locuință.

Am pus mîna însă pe Raportul MAI. Din acest Raport am aflat că pe la 18 seara, 25 iulie 2019, în descoperirea răpitorului se angajează și procurorul Liviu Vasilescu, de la DIICOT Craiova, procurorul de caz în dosarul de dispariție a Luizei. Procurorul vine la Caracal, interesat de situație, deoarece și el investiga o răpire petrecută în Caracal:

”La scurt timp, ( după ora 18,06 n.n.) şeful serviciului echipamente mobile din cadrul DOS l-a informat că a fost contactat telefonic de către procurorul Vasilescu Liviu de la D.I. I. C.O. T. – Structura Teritorială Craiova, care i-a comunicat că ar avea nevoie de o soluţie de localizare pe o speţă privind dispariţia unei persoane, reclamată în dimineaţa acelei zile la STS.”

Liviu Vasilescu vine la Caracal, pentru că știa dosarul Luizei. În Dosarul Luizei se afla poza mașinii lui Gheorghe Dincă, suspectul.

Ce face nu un procuror de caz, ci un simplu cetățean care știe dosarul Luizei? Strigă:

-Stați un pic! Am eu poza unei mașini suspecte în cazul unei alte răpiri.

Și scoate poza.

Asta, desigur, la ora 18, cînd se implică în investigație.

Ce se întîmplă în realitate?

Raportul PÎCJ dezvăluie:

„În jurul orei 00.45-01.00, procurorul Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT a comunicat procurorilor de la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Caracal că, în cadrul verificărilor pe care le-a efectuat în legătură cu dispariția, în luna aprilie 2019, a fetei domiciliate în comuna Dioști, a identificat un autoturism de culoare gri, marca Renault, de tip Break, fiind trimisă printr-o aplicație de telefonie mobilă și imaginea acestuia.”

Cum adică?

Toată lumea caută o mașina cu care a fost răpită Alexandra și procurorul Liviu Vasilescu, de la ditamai DIICOT-ul, care avea poza mașinii, își amintește de ea abia după șase ore? Nu cumva avea interesul să tărăgăneze descoperirea lui Gheorghe Dincă?

E o întrebare legitimă și dacă urmărim incredibila tărăgănare a investigației în cazul Luizei.

Potrivit documentelor oficiale, lucrătorii Postului de Poliție Dioști au fost sesizați de dispariția Luizei, la 15 aprilie 2019. Pe 18 aprilie 2019, începe urmărirea penală ”sub aspectul infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art.205 alin.1 C.p.”

Ca și în cazul Alexandrei, dosarul e de lipsire de libertate. De dosar se ocupă Parchetul de pe lîngă Judecătoria Craiova.

Pe 5 iunie 2019, la două luni de la reclamarea dispariției, lovitură de teatru: DIICOT Craiova preia dosarul prin declinare de competență de către Parchet, deoarece bunicul Luizei fusese sunat pe 15 aprilie 2019 și 19 aprilei 2019 „de către persoane necunoscute, care i-au comunicat că aceasta se află pe teritoriul Elveției”.

Pe data de 6 iunie 2019, DIICOT începe urmărirea in rem pentru trafic de persoane.

La data de 26 iulie 2019, trecuse o lună și ceva și DIICOT Craiova nu făcuse nimic.

Acum cînd știm că Luiza a fost răpită și ucisă de Gheorghe Dincă ne întrebăm de ce n-a făcut nimic procurorul DIICOT Liviu Vasilescu pentru identificarea mașinii care a luat-o pe Luiza. La fel ne întrebăm de ce își amintește procurorul de poza de la dosar abia la miezul nopții în condițiile în care se angajează în soluționarea cazului de la ora 18. A urmat aberația cu echipa care stă în fața porții pînă la șase dimineața oprită de procurorii Cristian Popescu și Liviu Vasilescu să intre pe motiv că perchezițiile se fac doar după ora șase. Procurorii de la fața locului, cei care interzic polițiștilor să intervină, sînt Cristian Popescu de la Parchetul Caracal și Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova.

Puteam spune pînă aici că e lipsă de profesionalism, deși e greu de crezut că ditamai procurorul nu-și amintește de o fotografie din dosarul pentru care se deplasează la Caracal.

Iată însă ce se întîmplă cu ancheta.

Un Comunicat al Parchetului General emis sîmbătă, 27 iulie 2019, la ora 12.30, „pe baza mandatului dat de Judecătoria Caracal în virtutea dosarului penal de lipsire de libertate în cazul minorei Alexandra Măceșanu, în dimineaţa zilei de 26.07.2019, ora 06.00, polițiști de la Poliția Caracal, împreună cu polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Olt sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Caracal au intrat în locuința lui Gheorghe Dincă pentru o percheziție menită a descoperi minora dispărută”. Ditamai echipa, alcătuită din polițiști și de la județ, nu numai de la Caracal, despre care putem presupune că erau proști, intră într-o locuință pentru a căuta o persoană despre care știu că a fost răpită și că e ținută în locuință de către suspect.

Același Comunicat precizează că:

„Întrucît pe parcursul desfăşurării percheziţiei au rezultat indicii privind săvîrşirea infracţiunii de omor, prin ordonanţa emisă în dimineaţa zilei de 26.07.2019, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Caracal şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Olt, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.p.”

Așadar, deși au intrat pentru a vedea dacă minora e la Gheorghe Dincă, polițiștii ( de la Caracal și de la județ), sub conducerea procurorului Cristian Popescu, au ajuns rapid la concluzia că minora a fost ucisă.

Nici că a fost luată, nici că ar fi pe undeva prin Caracal sau prin vreun colț al gospodăriei. Pur și simplu că e deja moartă. Tot Comunicatul arată ce a făcut Parchetul de la Slatina. Nu de la Caracal, ci de la Județ:

„În continuare, procurorul din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Olt desemnat cu instrumentarea cauzei a procedat la cercetarea la faţa locului, împreună cu echipele de poliţie din cadrul IPJ Olt – Serviciul Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Caracal, IGPR – DIC şi criminalişti din cadrul Serviciului Criminalistic IPJ Olt şi INC.

În cursul cercetării la fața locului s-au prelevat mai multe categorii de urme criminalistice, care urmează a fi procesate în perioada imediat următoare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor cauzei. În virtutea rolului de coordonare, Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție a acordat spijin în derularea activității menționate anterior.”

Cercetarea la fața locului e supravegheată de Romulus Varga, șeful Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nu de oricine, ci de ditamai șeful, cel care are la activ rezolvarea Cazului Elodia.

Potrivit documentelor oficiale, o dată cu declinarea competenței către Parchetul Tribunalului Olt, cercetarea la fața locului făcută de „echipele de poliţie din cadrul IPJ Olt – Serviciul Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Caracal, IGPR – DIC şi criminalişti din cadrul Serviciului Criminalistic IPJ Olt şi INC”, sub conducerea lui Romulus Varga, a urmărit infracțiunea de omor calificat. După 11 zile, știm tot din documentele oficiale că la locuința lui Gheorghe Dincă au avut loc două omoruri. Ce probe au găsit și ridicat de la fața locului numeroșii specialiști care au cercetat timp de 14 ore nu Palatul Versailles, nu Jungla Amazoanelor, ci o proprietate? Toate datele arată că Gheorghe Dincă n-a făcut nimic pentru a-și ascunde urmele. A lăsat cenușa în butoi, s-o găsească polițiștii a doua zi la șase dimineața. Putea s-o ia și s-o îngroape măcar. În cazul Luiza n-a îngropat sacul din pădure. În cazul Alexandra a aruncat telefonul în parc și nu în Dunăre. A ars-o pe Alexandra cu bijuterii cu tot. Încă de duminică, 28 iulie 2019, potrivit DIICOT a recunoscut cele două crime. Luni, la ora 11, s-a oferit să arate procurorilor unde a pus sacul cu cenușa Luizei. În cazul Luizei putem presupune amatorismul. În cazul Alexandrei procedează la fel de stîngaci. În aceste condiții ne întrebăm:

De ce se găsesc probe evidente, nu ascunse, după o săptămînă de la o cercetare la fața locului de omor calificat care a durat 14 ore? Să fi fost atît de proști primii anchetatori, conduși de ditamai șeful Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție?

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, criminolog de profesie, mi-a zis o vorbă:

E ceva în neregulă să se nimerească atîția proști, în același timp și în același loc.

Eu văd în aceste vorbe sugestia că nu e vorba de lipsă de profesionalism. E vorba de tragere de timp pentru a se șterge urmele unei rețele care a acționat în cazul celor două fete. Ipoteza e confirmată și de faptul că, timp de aproape o săptămînă, ancheta DIICOT s-a concentrat pe descoperirea probelor arătate de Gheorghe Dincă. În nici o clipă, ancheta nu s-a abătut de la ipoteza asasinului singuratic.

Să mai credem că e vorba de prostie?!

